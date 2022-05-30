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Песков раскрыл планы Путина на День защиты детей

13:07
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Этот праздник отмечается 1 июня

Президент России Владимир Путин в День защиты детей, 1 июня, планирует провести встречу по видеосвязи с семьями, награжденными орденами "Родительская слава". Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что День защиты детей — очень важное событие для президента. Анонсировать другие мероприятия с участием главы государства в эту дату Песков не стал, отметив, что Кремль своевременно сообщит о них, сообщает ТАСС.

Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году и впервые вручался в 2009 году. Глава государства обычно лично поздравляет многодетные семьи с наградой.

При этом в 2020 и в 2021 годах такое общение проходило по видеосвязи вместо торжественной церемонии в Кремле в связи с пандемией COVID-19.

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