ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-полковник МВД Захарченко обжаловал приговор за взятки

13:18
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Он приговорен к 16 годам колонии строгого режима

Бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко обжаловал приговор.
Суд вынес новый приговор экс-полковнику МВД Захарченко

Как рассказали в понедельник, 30 мая, в Пресненском суде Москвы, была получена апелляционная жалоба Захарченко на приговор. Жалобы подали также еще два фигуранта дела, по которому осудили экс-полковника — Виктор Белевцов и Валерий Маркелов, сообщает ТАСС.

Захарченко в течение почти 10 лет осужденный получил в качестве взяток 1,4 миллиарда рублей. В июне 2019 года Захарченко уже был признан виновным в получении взятки и воспрепятствовании правосудию и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. 17 мая 2022 года ему был вынесен новый приговор.

По совокупности двух приговоров ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.