Экс-полковник МВД Захарченко обжаловал приговор за взятки

Он приговорен к 16 годам колонии строгого режима

Бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко обжаловал приговор.

Как рассказали в понедельник, 30 мая, в Пресненском суде Москвы, была получена апелляционная жалоба Захарченко на приговор. Жалобы подали также еще два фигуранта дела, по которому осудили экс-полковника — Виктор Белевцов и Валерий Маркелов, сообщает ТАСС.

Захарченко в течение почти 10 лет осужденный получил в качестве взяток 1,4 миллиарда рублей. В июне 2019 года Захарченко уже был признан виновным в получении взятки и воспрепятствовании правосудию и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. 17 мая 2022 года ему был вынесен новый приговор.

По совокупности двух приговоров ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей.

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