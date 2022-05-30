Кабмин выделит более 1 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник

Средства получат 23 региона

Более 1 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на модернизацию учреждений российской системы здравоохранения. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как напомнил глава кабмина, по поручению главы государства правительство совместно с региональными властями реализует масштабную программу модернизацию первичного звена. Задачей этой программы является приведение больниц и поликлиник "в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов".

Выделяемые средства будут направлены в больницы и поликлиники в 23 субъектах Российской Федерации, цитирует Мишустина РИА Новости.

В апреле сообщалось, что российские власти дополнительно выделят 35 млрд рублей на финансирование больниц и поликлиник в системе обязательного медицинского страхования. Лечебные учреждения из системы ОМС в 74 российских регионах получили дополнительные средства, чтобы компенсировать расходы медицинских учреждений, которые возросли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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