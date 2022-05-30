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На юге России предотвращено 11 терактов

13:40
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Об этом рассказали в Генпрокуратуре

Правоохранительные органы Южного федерального округа предотвратили 11 террористических актов, в том числе четыре — по "керченскому" сценарию. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть.
Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицировали как теракт

Кикоть напомнил, что в октябре 2021 года к реальным срокам наказания были приговорены двое несовершеннолетних, подготовивших в 2020 году самодельные устройства для взрывов в школе и колледже Керчи. Аналогичные теракты, по его словам, готовили в ЮФО, но их удалось предотвратить.

Представитель Генпрокуратуры также рассказал, что Роскомнадзор заблокировал доступ к почти 1,5 тысячи деструктивных интернет-ресурсов. Одной из ключевых задач он назвал пресечение распространения в интернете фейковой информации.

В настоящее время такая информация — это тиражирование недостоверных сведений о проведении спецоперации на Украине, дискредитирующих деятельность ВС России, цитирует Кикотя ТАСС.

13 мая Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса мужчины, который, с его слов, планировал убить более 50 человек в торговом центре Сочи в День Победы. В квартире подозреваемого изъяты револьвер с боеприпасами, граната, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

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