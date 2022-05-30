Путин провел заседание Совета безопасности России

Обсуждались вопросы внешней политики и безопасности

Внешнюю политику и обеспечение безопасности России обсудили постоянные члены Совета безопасности. Владимир Путин провёл совещание по видеоконференцсвязи из Ново-Огарёва. В дискуссии приняли участие председатель правительства, спикер Госдумы, главы силовых ведомств.

"Мы поговорим сегодня, обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой. Я имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности, связанных между собой. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России. Докладчик - Сергей Викторович Лавров. Давайте начнём работать", - сказал Путин.

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