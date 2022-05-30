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Собянин вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам столицы

15:08
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Мэр Москвы отметил рост популярности кадетского образования

В Москве сегодня прошел парад кадетов. Церемония была приурочена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 350-летию со дня рождения основателя регулярной русской армии и флота - императора Петра I. Благодарственные письма лучшим кадетским классам вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чёткий шаг. Ровный строй. Торжественный парад кадетов -яркий и зрелищный. В Москве 30 тысяч кадетов. Все они сегодня, гордо неся свое звание, проходят  строем по площади. Чтобы попасть в их ряды, нужно пройти серьёзный конкурс, иметь  хорошие отметки  и успехи в  спорте. В этом году  конкурс - 3 человека на место. И к слову, пойти, в кадеты не всегда является семейной традицией  или решением родителей. Престижно быть кадетом  не только у мальчиков. С каждым годом в этих рядах все больше представительниц слабого пола.

"Я поставила рекорд среди девочек - разобрала  с закрытыми глазами автомат за 7 секунд. Я показала хороший результат по теории, по военной  подготовке и поставила рекорд", - говорит Варвара Зарудная.

Свои личные рекорды они ставят каждый день, кто-то в спорте, кто-то в учебе и, конечно, мечтают о блестящей карьере  военных. Здесь и суворовцы, и представители президентского кадетского училища, кадеты Следственного комитета… В параде приняли участие воспитанники общеобразовательных школ Москвы и  учреждений федерального подчинения.

Благодарственные письма мэр Собянин сегодня вручил лучшим кадетским классам в школах столицы №709, 1381 и 2005. Эти учащиеся  проявили себя в учебе, спорте и волонтёрском движении.

"Ребята, вы умные и сильные, вы передовики учебы и спорта, вы надежные в дружбе, и, что чрезвычайно важно, вы патриоты своей страны, сегодня это очень и очень важно. В Донбассе проводится специальная военная операция по защите добра и справедливости, по защите наших исторических интересов, нашего прошлого, настоящего и будущего. Хочу пожелать вам быть достойными ветеранов и тех, кто сегодня в сражении, хочу пожелать вам успехов в учебе", - сказал Сергей Собянин.

Яркие выступления и торжественные клятвы - как часть традиции кадетского парада. А в завершении - церемония возложения венков к вечному огню, монументу героям Великой Отечественной.

Елена Сахно, Александр Ивановский, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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