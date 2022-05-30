В Москве начался суд над убийцей "Мисс Кузбасс"

Мужчина во всем сознался

Щербинский суд Москвы начнет рассматривать по существу дело об убийстве "Мисс-Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой. В преступлении обвиняется её муж Александр Попов.

В самое ближайшее время его должны доставить на заседание. Документы в суд уже поступили.

Об этой истории стало известно в начале года. Мужчина обратился в полицию. Сообщил, что его супруга якобы уехала отдыхать за границу и перестала отвечать на сообщения в соцсетях. Однако следователи выяснили, что женщина никуда не уезжала, а была убита своим супругом, который полгода скрывал это от близких.

Попов дал признательные показания и даже указал место в лесополосе на территории Новой Москвы, куда спрятал тело.



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