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В Москве ищут причастных к убийству трех павлинов в кафе на Бауманской

15:07
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Трех птиц могла растерзать собака

В Москве разыскивают виновника тройного убийства. Только жертвами стали не люди, а птицы. Павлины, которые жили на территории кафе на Бауманской.

Когда утром в минувшую субботу сотрудники заведения пришли на работу, то обнаружили растерзанных птиц на газоне. Перья и пух были разбросаны практически по всей территории. Кому  именно понадобилась смерть пернатых, сейчас устанавливает полиция. Но точно не посетителям: красивые фазаны давно стали местной достопримечательностью. По словам очевидцев, недалеко от кафе не раз видели дворовую собаку. Весьма агрессивную. Однако без человека здесь вряд ли обошлось.

"Там, где павлины были, были отпечатки лап на стекле. Видать, собака зашла на эту территорию. Чтоб она зашла, ей должен кто-то открыть,  вряд ли она перепрыгнет через забор. Даже если и перепрыгнет, у них вольер всегда закрыт, его нужно открыть, чтоб собака их достала", - говорит местный житель.

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