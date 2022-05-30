Жители жилого комплекса в Химках на неделю остались без воды

Причина в плохом качестве коммуникаций

К жителям одного из современных жилых комплексов подмосковных Химок аварийные бригады приезжают регулярно. Казалось бы, дома построены недавно. Однако коммуникации там выходят из строя от любого напора воды. Сотни жалоб, бесконечные звонки в различные инстанции...

Многие, пожалуй, позавидовали бы обитателям этого жилого комплекса. Симпатичные фасады, ухоженный двор. Но это пока не зайдешь в квартиру. Причем любую. Почти на неделю здешние жители остались без горячей воды.

"Ребенок инвалид. У него кожное серьезное заболевание, генетическое. Оно требует два раза в день купание. При таком раскладе, у меня уже ухудшается у ребенка здоровье. Ну, как, вот жить?!" – говорит местная жительница Екатерина Вензенко.

И так в трех многоквартирных домах на 1200 квартир. Жильцы, а это более трех тысяч человек, успели написать сотни жалоб и столько же сделать звонков в различные инстанции. Но там первые двое суток лишь выражали бездейственное сочувствие.

"Кастрюльки греем. Из-за того, что сети бесхозные, никто не занимается ими. Сейчас шестой день идет и только два дня, как кто-то приступил к ликвидации аварии. Потому что первые несколько дней ответственные структуры друг на друга перекладывали, кто этой проблемой должен заниматься", - жалуется местная жительница Александра Решкова.

Когда пять лет назад дома сдавали в эксплуатацию инженерные сети, почему-то не были переданы в ведение администрации городского округа Химки. А значит, и никакого обслуживания не производилось. К тому же коммуникации с самого начала были сделаны плохо.

"Наш ЖК развалился на стадии строительства. Так как, это было уже перед банкротством, застройщик, ну, скажем так, наплевал на свои обязательства. У нас и внутридомовые стояки тоже сделаны непонятно из чего, у нас постоянно прорывы", - рассказывает председатель совета многоквартирного дома Алексей Софин.

Только за последний год они случались трижды, в том числе и зимой.

"Месяц назад, наверное, был массовый прорыв. Трубы такого качества, что я не знаю, то ли воду дали, то ли отключили и включили, что-то у них произошло, 140 вызовов было за один день", - рассказывает местный житель Иван Бейбутян.

В этот раз у ремонтных бригад дело пошло заметно быстрее, после того, как в местной администрации узнали о приезде нашей съемочной группы. Наверное, совпадение. Ситуацию с зависшими в бесхозяйном положении коммуникациями местные власти не комментируют, но признают: сети в очень плохом состоянии.

"Силами управляющей компании и владельцем сетей последние два дня были предприняты попытки по устранению данной ситуации. При устранении данной ситуации, при наполнении данной системы горячего водоснабжения прорывы происходили на других участках сети. В настоящее время ТСК “Мосэнерго” технологическое нарушение устранено", - рассказал замглавы администрации городского округа Химки по вопросам ЖКХ Евгений Акуличев.

Горячая вода в итоге пошла. Но надолго ли? Впрочем, шанс на теплое будущее все-таки замаячил.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

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