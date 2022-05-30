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Netflix подтвердил отключение сервиса в России

14:03
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В компании дожидались окончания платежного цикла

Американский стриминговый сервис Netflix подтвердил отключение платформы на территории России, сообщает AFP.

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Как уточнил представитель сервиса, данная мера является реализацией объявленного в начале марта ухода с российского рынка. Компания дожидалась окончания платежного цикла.

Netflix перестал открываться в России без VPN 27 мая. Роскомнадзор заявил, что в отношении видеоплатформы не вводилось никаких ограничительных мер.

Прежде в Netflix заявили, что приостанавливают работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины.

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