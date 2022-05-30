Netflix подтвердил отключение сервиса в России

В компании дожидались окончания платежного цикла

Американский стриминговый сервис Netflix подтвердил отключение платформы на территории России, сообщает AFP.

Как уточнил представитель сервиса, данная мера является реализацией объявленного в начале марта ухода с российского рынка. Компания дожидалась окончания платежного цикла.

Netflix перестал открываться в России без VPN 27 мая. Роскомнадзор заявил, что в отношении видеоплатформы не вводилось никаких ограничительных мер.

Прежде в Netflix заявили, что приостанавливают работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"