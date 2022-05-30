На индексацию соцвыплат в России направят более 500 млрд рублей

Выплаты повысят с 1 июня

Правительство России выделит более 500 млрд рублей из федерального бюджета на индексацию социальных выплат в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. Эта мера позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан.

После индексации выплат неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей, а МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей. В кабмине подчеркнули, что это позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников.

Также повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с невысокими доходами, цитирует сообщение кабмина АГН "Москва".

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что в целом по стране с 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума увеличится на 10% и для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль. Принятое президентом решение позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян.

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