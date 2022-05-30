ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На индексацию соцвыплат в России направят более 500 млрд рублей

14:19
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Выплаты повысят с 1 июня

Правительство России выделит более 500 млрд рублей из федерального бюджета на индексацию социальных выплат в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. Эта мера позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан.
Володин рассказал, какие социальные выплаты повысятся с 1 июня

После индексации выплат неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей, а МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей. В кабмине подчеркнули, что это позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников.

Также повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с невысокими доходами, цитирует сообщение кабмина АГН "Москва".

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что в целом по стране с 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума увеличится на 10% и для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль. Принятое президентом решение позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.