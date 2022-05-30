На дне реки в Ростове-на-Дону нашли сумку с телом ребенка

Личность погибшего устанавливается
На дне реки Темерник в Ростове-на-Дону была обнаружена сумка с телом ребенка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Уточняется, что мальчику на вид 5-7 лет. Имеются признаками насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Личность ребенка в настоящее время устанавливается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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