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На дне реки в Ростове-на-Дону нашли сумку с телом ребенка

14:06
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Личность погибшего устанавливается

На дне реки Темерник в Ростове-на-Дону была обнаружена сумка с телом ребенка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Уточняется, что мальчику на вид 5-7 лет. Имеются признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Личность ребенка в настоящее время устанавливается.

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