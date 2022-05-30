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Норвегия переименовала Белоруссию

14:21
  • понедельник
  • 30 мая 2022

"Из солидарности к демократическому движению", объяснили в Осло

Министерство иностранных дел Норвегии переименовало Белоруссию в "Belarus", сообщила пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что ранее в Норвегии Белоруссию называли Hviterussland ("hvite" - белый, "russland" - Россия").

Как объяснил норвежский премьер Йонас Гар Стере, переименование нужно для выражения "солидарности к белорусскому демократическому движению".

Прежде для Белоруссии новое обозначение ввели Швеция и Дания.

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