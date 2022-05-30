Норвегия переименовала Белоруссию

"Из солидарности к демократическому движению", объяснили в Осло
Министерство иностранных дел Норвегии переименовало Белоруссию в "Belarus", сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что ранее в Норвегии Белоруссию называли Hviterussland ("hvite" - белый, "russland" - Россия").
Как объяснил норвежский премьер Йонас Гар Стере, переименование нужно для выражения "солидарности к белорусскому демократическому движению".
Прежде для Белоруссии новое обозначение ввели Швеция и Дания.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"