В ДНР рассказали, какое наказание грозит боевикам с "Азовстали"

Последнее слово - за судом

За совершенные боевиками с "Азовстали" преступления предусмотрена смертная казнь.

Об этом заявил министр юстиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Сироватко. Итоговое решение вынесет суд, передает "РИА Новости".

"По ним будет принимать решение суд. За такие преступления у нас в ДНР высшая мера наказания - это смертная казнь", - сказал Сироватко.

Военнопленные с "Азовстали" находятся на территории ДНР, всего их – порядка 2,3 тысячи человек. Отношение к ним как к обычным военнопленным, с ними работают следователи, подчеркнул Сироватко.

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