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В ДНР рассказали, какое наказание грозит боевикам с "Азовстали"

14:18
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Последнее слово - за судом

За совершенные боевиками с "Азовстали" преступления предусмотрена смертная казнь.
Песков усомнился в возможности обмена Медведчука на сдавшихся с "Азовстали"

Об этом заявил министр юстиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Сироватко. Итоговое решение вынесет суд, передает "РИА Новости". 

"По ним будет принимать решение суд. За такие преступления у нас в ДНР высшая мера наказания - это смертная казнь", - сказал Сироватко.

Военнопленные с "Азовстали" находятся на территории ДНР, всего их – порядка 2,3 тысячи человек. Отношение к ним как к обычным военнопленным, с ними работают следователи, подчеркнул Сироватко.

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