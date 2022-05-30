"Ничего спонтанного": МИД рассказал об интенсивном повороте России на восток

Страна работает в этом направлении уже много лет

Российское государство хорошо организовано, ничего спонтанного нет, в том числе в интенсивном повороте России на восток. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, старшее должностное лицо России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) Кирилл Барский.

Дипломат отметил, что Россия работает на восточном направлении в течение очень долгих лет. Имеются утвержденные программы действий на уровне правительства, которые дисциплинируют органы государственной власти, а также ориентируют бизнес на работу на восточном направлении.

По мнению Барского, ранее российскому правительству для масштабного разворота на Восток "не хватало политической воли, чтобы все это реализовать в интенсивном режиме". Однако то, что к этому подталкивало не только стратегическое целеполагание, но и экономическая ситуация, было ясно уже с середины 2010-х годов.

В качестве примера Барских назвал активизировавшиеся в последние годы дискуссии о состоянии китаеведения и востоковедения в России. По его словам, это тоже очень яркое отражение того, что происходит с нашей страной в части ее внешнеполитических и внешнеэкономических связей с Востоком.

Тема поворота России на восток возникла не в связи с санкциями и ситуацией на территории Украины, а потому, что страна пришла к пониманию: на восток надо разворачиваться не просто лозунгами, декларациями, разовыми решениями, а комплексно и системно, и с точки зрения государства, бизнеса, подготовки кадров, мягкой силы, культурного влияния, цитирует дипломата ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия устойчиво интегрирована в глобальные производственные процессы и остается страной, открытой к взаимовыгодному международному сотрудничеству, это подчеркивается на всех площадках.

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