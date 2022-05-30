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В Москве заочно арестовали двух офицеров ВСУ

14:33
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Их обвиняют в геноциде и жестоком обращении с российскими военнослужащими

Басманный суд Москвы санкционировал заочные аресты двух офицеров ВСУ, передает ТАСС.

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Уточняется, что речь идет о командире 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Алексее Махове и командире 53-й механизированной бригады ВСУ Андрее Полякове.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции на территорию России", - добавили в суде.

Махова и Полякова обвиняют в геноциде и жестоком обращении с российскими военнослужащими. Они также объявлены в международный розыск.

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