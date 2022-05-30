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Мишустин объявил о создании центра развития сельского хозяйства в России

15:00
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В нем займутся разработкой новых видов сельскохозяйственных культур

В России появится научно-производственный центр, который обеспечит внедрение передовых научно-технических результатов в сельском хозяйстве. Распоряжение о его создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказали в пресс-службе кабмина.
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Новый центр объединит федеральные научные учреждения сельскохозяйственного профиля: Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач", Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы, Северо-Кавказский научный центр садоводства, виноградарства, виноделия, Ростовский аграрный научный центр. Головной структурой станет Курчатовский институт.

Эти учреждения займутся разработкой новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, а также созданием технологий производства и переработки агропродукции. Это позволит ускорить развитие новых селекционных форм и повысить продовольственную безопасность России.

Мишустин выразил надежду, что эта работа заложит основу для появления более качественных новых линий растений с высокой урожайностью, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Ранее Мишустин рассказал, что новый федеральный проект "Развитие овощеводства и картофелеводства" стартует 1 января 2023 года в рамках расширения мер поддержки производителей картофеля и других овощей. Он даст возможность получить господдержку не только малым и средним предприятиям, но также самозанятым и гражданам, которые ведут личные подсобные хозяйства.

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