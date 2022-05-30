Москва не помышляла о таком даже в самые тяжелые периоды

Администрация французского президента Эммануэля Макрона предложила киевским властям переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции.

Такие данные получила Служба внешней разведки (СВР) России. Париж предложил три варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица.

"Постыдное предложение Франции является по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве", - заявили в СВР (цитата по "РИА Новости").

Российская разведка уточнила, что Москва даже в самые тяжелые периоды в двусторонних отношениях никогда не помышляла переименовать улицы и университеты, носящие имена Шарля де Голля, Ромена Роллана, Мориса Тореза и других видных французских деятелей.

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