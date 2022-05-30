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Кабмин указал на сбалансированность курса рубля

14:54
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Россия обеспечила стабильность экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в понедельник на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым, что Россия обеспечила стабильность экономики.

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"Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек", - отметил председатель правительства (цитата по РИА "Новости").

По его словам, Россия также формирует соответствующие условия для реализации перспективных проектов.

Как уточнил Мишустин, Москва рассматривает расширение экономического сотрудничества с Казахстаном в качестве одной из приоритетных задач.

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