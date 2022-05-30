Кабмин указал на сбалансированность курса рубля

Россия обеспечила стабильность экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в понедельник на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым, что Россия обеспечила стабильность экономики.

"Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек", - отметил председатель правительства (цитата по РИА "Новости").

По его словам, Россия также формирует соответствующие условия для реализации перспективных проектов.

Как уточнил Мишустин, Москва рассматривает расширение экономического сотрудничества с Казахстаном в качестве одной из приоритетных задач.

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