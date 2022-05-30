Источник анонсировал компромисс ЕС по нефтяному эмбарго

В Европе долго не могут договориться по этому пункту

Лидеры государств — членов Евросоюза намерены достичь соглашения по эмбарго на поставки российской нефти. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал осведомленный источник.

По словам источника, компромисс может быть достигнут на внеочередном саммите ЕС, который проходит 30-31 мая в Брюсселе. Предположительно, политическая договоренность будет касаться поставок российской нефти, экспортируемой морским путем.

Если эта информация подтвердится, согласованное эмбарго затронет более двух третей импорта российской нефти.

При этом из нефтяного эмбарго будут сделаны временные исключения для отдельных государств. Ожидается, что к обсуждению этих исключений Совет ЕС вернется в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Шестой пакет санкций, который готовят в ЕС, хоть и предусматривает возможность отказа от российской нефти, однако поддержать его готовы далеко не все. Еврокомиссия предложила отсрочить нефтяное эмбарго России по трубопроводу "Дружба", но запретить морские поставки.

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