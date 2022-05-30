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ВОЗ оценила вероятность пандемии оспы обезьян

15:43
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В мире зарегистрировано 257 подтвержденных случаев

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что люди могут заразиться оспой обезьян ввиду высокого риска, особенно при нехватке информации о способах защиты. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказала руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
Число зараженных оспой обезьян британцев перевалило за сотню

Что касается вероятности глобальной пандемии обезьяньей оспы, Льюис заявила, что "мы не знаем, мы так не думаем". Вопрос пандемии в данный момент не беспокоит ВОЗ, отметила представитель организации.

Тем не менее, обеспокоенность вызывает то, что население Земли не имеет иммунитета к ортопоксвирусам, поэтому возбудитель оспы обезьян "может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми".

Ответов на вопрос, как решать эту проблему, у ВОЗ пока нет, цитирует Льюис РИА Новости.

В Министерстве обороны России ранее рассказали, что занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии. По данным ведомства, в этом государстве размещена "биологическая инфраструктура США".

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