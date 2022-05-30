ВОЗ оценила вероятность пандемии оспы обезьян

В мире зарегистрировано 257 подтвержденных случаев

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что люди могут заразиться оспой обезьян ввиду высокого риска, особенно при нехватке информации о способах защиты. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказала руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

Что касается вероятности глобальной пандемии обезьяньей оспы, Льюис заявила, что "мы не знаем, мы так не думаем". Вопрос пандемии в данный момент не беспокоит ВОЗ, отметила представитель организации.

Тем не менее, обеспокоенность вызывает то, что население Земли не имеет иммунитета к ортопоксвирусам, поэтому возбудитель оспы обезьян "может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми".

Ответов на вопрос, как решать эту проблему, у ВОЗ пока нет, цитирует Льюис РИА Новости.

В Министерстве обороны России ранее рассказали, что занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии. По данным ведомства, в этом государстве размещена "биологическая инфраструктура США".

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