Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Во вторник Овнам лучше ограничить общение, Стрельцам звезды сигналят о том, что следует остерегаться инфекций и вирусов

Овны

Вот и пришел он, последний день весны - 2022! Можно подводить итоги и делать выводы. Кстати, сегодня лучше ограничить общение в соцсетях и с друзьями, так будет спокойнее.

Тельцы

Ретро-Меркурий в вашем знаке не в ладах с Сатурном, и это, скорее всего, отразится на ваших делах. Возможны ошибки, неверные оценки, из-за чего пострадает качество вашей работы.

Близнецы

Студентов или преподавателей сегодня ждут тревожные финансовые новости. Возможно, изменятся какие-то правила или суммы выплат, которые вы получали.

Раки

Представители знака, желающие закончить безрадостные дружеские отношения, смогут сегодня поставить в них точку. Интересно, что это не вызовет той реакции, которой вы так опасались.

Львы

Вам будет некомфортно публично выступать, записывать себя на видео, что в целом необычно. Проведите этот день в тишине, тогда он не принесет особых стрессов.

Девы

Неподходящий момент для покупки билетов, решения важных вопросов с учебой, судебных разбирательств. Отложите всё судьбоносное, занимайтесь мелкими делами.

Весы

Вас могут ранить слова пожилых людей или детей: и те и другие сегодня не отличаются тактом. Реагируйте на это деликатно, но очень твердо, обозначая свои личные границы.

Скорпионы

Дома могут происходить события, из-за которых вам придется экономить, ужиматься в расходах. Но все же это не повод для того, чтобы ссориться с близкими, вы согласны?

Стрельцы

У вас может отмениться поездка или работа. А еще звезды сигналят о том, что следует остерегаться инфекций и вирусов, так что нет худа без добра, оставайтесь дома!

Козероги

Вам придется пересмотреть расходы на развлечения, отдых, спорт, хобби, покупки для детей. С другой стороны, это шанс найти более бюджетные варианты и сэкономить деньги.

Водолеи

Вы сегодня можете почувствовать необычную тягу к тишине и уединению. Такие моменты бывают у всех, не переживайте и найдите способ устроить себе своеобразный информационный детокс.

Рыбы

Вам придется отказаться от непрозрачных операций или тайных связей: такие вещи станут проблематичными. Возможно, вас утешит то, что эти ограничения не навсегда!

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