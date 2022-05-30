В США назвали четыре причины, почему Украину не примут в ЕС

Союз не готов к расширению

Газета The New York Times опубликовала материал о четырех причинах, по которым Украина не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.

Первая заключается в том, что несостоятельной видится идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании так называемого Европейского политического сообщества (Украина, Грузия, Молдова и Великобритания). Вторая причина связана с тем, что стремление Владимира Зеленского ускорить начало переговоров по вступлению в ЕС ущемляет в правах других желающих присоединиться к союзу.

Кроме того, и это третья причина, ЕС сейчас в принципе не готов к расширению - нынешние 27 стран-членов сами испытывают достаточно экономических проблем. Также NYT пишет, что Макрон захочет по максимуму воспользоваться украинским кризисом для увеличения своего влияния на Брюссель, а вступление Украины в ЕС в этот план не вписывается.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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