Мишустин рассказал об успехах России вопреки санкциям

Стране удалось обеспечить стабильность в экономике и сбалансированность курса рубля

Россия, несмотря на развязанную против нее санкционную войну, сумела обеспечить стабильность экономики и сбалансированность курса рубля. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что власти государства активно занимаются созданием новых производственных и логистических цепочек, а также формируют соответствующие условия для реализации перспективных проектов.

В ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым Мишустин назвал одной из приоритетных задач в экономике расширение торгово-экономического сотрудничества с этим государством. После первого квартала 2022 года товарооборот России и Казахстана вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 5,8 млрд долларов.

Стороны отмечают перспективы для реализации программы импортозамещения в отраслевом развитии, есть условия для запуска и новых, стратегических совместных проектов в промышленности, машиностроении, транспортной отрасли, энергетике, в цифровой экономике, цитирует Мишустина "Интерфакс".

Ранее Михаил Мишустин заявил, что те, кто вводит масштабные санкции в отношении России, совершают системные ошибки. По словам главы кабмина, заморозив активы России, авторы рестрикций подорвали доверие к международной финансовой системе и к резервным валютам. Последствия уже проявляются в виде роста инфляции и цен на электроэнергию, на продовольствие и многих других элементов.

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