Захарова предложила ЕС скупить "от злости" весь российский снег

Представитель МИД прокомментировала заявление главы ЕК о нефти

В Брюсселе стартовал двухдневный саммит, на котором лидеры стран ЕС планируют в очередной раз обсудить эмбарго на закупку российской нефти. Этот вопрос - ключевой в шестом пакете санкций против Москвы. Договориться по нему члены Евросоюза не могут уже довольно долго. Проект итогового заявления встречи подтверждает, что на этот раз консенсуса достичь снова не удастся. О том, что европейское единство в отношении России ослабевает, сегодня заявил и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Внеочередной саммит Евросоюза - и еще одна попытка одобрить шестой пакет санкций против России - проваливается. Согласия нет уже месяц. Камень преткновения - нефтяное эмбарго. Много технических вопросов - в частности, спорят о графике отказа от топлива. Главное - категорически против выступает Венгрия, где последствия ограничений сравнивают со взрывом атомной бомбы.

"Компромиссов на данный момент нет вообще. Я только что получил текст, и, конечно, нет тут никакого соглашения", - сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По данным Reuters, никакого полноценного эмбарго уже не рассматривают. Речь идет лишь о запрете на транспортировку нефти танкерами. Для поставок же по трубопроводу сделано исключение. Кажется, даже украинские активисты начали понимать, что слова в Европе расходятся с делом.

"Несколько недель шестой пакет санкций все никак не одобрят. Это позор, на Украине гибнут люди, защищая европейские ценности, а тут рассуждают о том, сколько кто потеряет денег, выступая против нефтяного и газового эмбарго. Я считаю это совершенно аморальным, поэтому и нахожусь здесь, чтобы кричать во все горло: человеческая жизнь дороже денег", - говорит протестующая Леся Магас.

И кричали, и гимн пели - прямо под окнами у еврочиновников. А сомнений у тех не убавилось. Возможен ли реэкспорт российского топлива? Как быть с нефтепродуктами после переработки? В это самое время нефть марки Brent пробивало уже отметку в 120 долларов за баррель. В таких условиях, по выражению главы Еврокомиссии, европейцы просто вынуждены покупать нефть у Москвы, иначе та найдет других поставщиков, и Путин заработает еще больше. Раздвинуть горизонты европейской мысли предлагает Мария Захарова. "Представьте, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас ещё снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости", - говорит представитель МИД России.

То, что единство Евросоюза рушится, его чиновники признают и сами. Министр экономики Германии, к примеру, призвал отбросить разногласия на встрече в Бельгии, иначе будет худо. С ним поспорил глава Федерального сетевого агентства ФРГ, заявив, что худо уже наступило. Запасов российского газа в хранилищах может оказаться недостаточно, чтобы спокойно пережить предстоящую зиму. Даже Польша, предвидя кризис, прекратила бесплатные поставки топлива на Украину. Неоднозначно выступил сегодня и еврокомиссар по экономике. Сообщил, что для конфискации российских активов в пользу Киева нет юридических оснований. Этот вопрос сегодня безуспешно обсуждают в Брюсселе.

"Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке Еврокомиссии изучат его, но исход не предрешен", - говорит еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

А вот что предрешено для Старого света, так это галопирующая инфляция, безработица, топливный и продовольственный коллапсы. Рядовые европейцы уже испытывают на себе все эти прелести санкционной войны. Но Вашингтон продолжает давить. И Брюссель послушно готов одобрить перечисление Киеву еще девяти миллиардов евро кредита. Понятно, что выиграют от этого, прежде всего, американские оружейные компании. Их капитализация за три месяца спецоперации выросла на 53 миллиарда долларов. Не случайно НАТО продолжает нагнетать обстановку. На июньском саммите альянса планируют принять новую стратегическую концепцию.

"В текущей концепции Россия значится стратегическим партнером, также там не упомянут Китай. Теперь, конечно, мы будем учитывать агрессивные действия Москвы и влияние на нашу безопасность экономического подъема Пекина", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Наживаться на украинском кризисе вслед за своим заокеанским патроном собирается и Польша. Вице-премьер страны заявил, что центр фонда ООН по восстановлению Украины должен обязательно разместиться в Варшаве. Именно Варшаве следует контролировать и распределять поступающие средства. Учитывая территориальные аппетиты Польши, ничего хорошего Киеву это, конечно, не сулит.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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