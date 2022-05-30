Как Донецк выглядит после сильнейшего обстрела ВСУ

В результате атаки погибли люди

Пять мирных граждан погибли, ещё 13 - в их числе дети - пострадали сегодня в результате обстрелов Донецка подразделениями ВСУ. Серьёзные повреждения получили две школы и гимназия. Это одна из самых мощных атак за последнее время. Били целенаправленно по жилым кварталам, предположительно, из недавно поставленных из-за рубежа гаубиц. Склады с подобным вооружением, а также другие объекты военной инфраструктуры Украины продолжают уничтожать ударами высокоточных ракет наши войска.

Это самый центр Донецка. Ворошиловский район. В первой половине дня школа №22 подверглась сильнейшему обстрелу со стороны ВСУ. Парадный вход смотрит строго на запад.

Один из снарядов попал в центральную часть фасада. О силе удара можно судить по этим повреждениям. Вместо входа теперь дыра. Все окна на нашей стороне выбиты. В этот момент в школе находилось более 10 преподавателей. Они удаленно вели занятия с учениками.

В здании повреждены перекрытия между этажами. Снаряд залетел точно в фойе. Во всех соседних домах выбиты окна. А так выглядят классы - точнее то, что от них осталось.

"Была тишина. Работали за компьютером. Потом резкий хлопок. Полетела рама на меня. Стена. Окно. Пыль. Вышли на центральный вход. Стены нет. Там, где нет стены, это был мой кабинет. Все рамы упали на нас", - вспоминает учительница.

Все учителя спаслись, сумев самостоятельно выбраться из-под обломков. Но ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере восемь человек. Погибли двое рабочих. Они находились в фойе, куда попал снаряд. Осколком убило прохожую на улице.

"Если бы родители пришли сюда разгружать воду, здесь бы погибших было… Воду должны были выгружать рядышком. Пункт сбора здесь был", - говорит Ольга Рачинская, директор школы №22 в Донецке.

Донецк в последние дни подвергается сильнейшим обстрелам со стороны ВСУ. За сутки - пятеро погибших. 16 получили ранения. Страдают даже восточные окраины столицы ДНР. Кадры из Будённовского района: снаряд попал в девятиэтажку. Среди пострадавших - годовалый ребенок.

"Самый спокойный район был восемь лет. Самый спокойный. С начала всех этих событий. И вот сейчас началось вот это", - сказал Роман Белоус.

"Им же дальнобойные прислали с Америки. Вот они и стреляют. Теперь до нас достали", - говорит Валентина Коротких.

Люди показывают осколки: толщина стенки снаряда - больше шести сантиметров. Дальность обстрелов и серьезность повреждений говорят о том, что ВСУ бьют по мирным людям натовскими 155-миллиметровыми гаубицами. Тем самым оружием, которое в качестве помощи отправляют страны Европы и США.

"Давайте называть это не европейской помощью. А будем называть соучастием европейских государств в убийстве детей и мирных жителей города Донецка и Донецкой Народной Республики", - заявил Алексей Кулемзин, глава администрации Донецка.

Вот так позиции ВСУ с натовскими гаубицами выглядят с воздуха. Высокоточным снарядом они уничтожены.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра", - заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России совместно с армиями народных республик продолжают наступление. Самая сложная ситуация для сил ВСУ - в районе Северодонецка. Местные жители встречают наших бойцов с улыбкой. В свою очередь националисты начали обстреливать город из артиллерии.

Проигрывая на поле боя, радикалы усиливают атаки на мирное население. В освобожденном Мелитополе совершен теракт. Сработало взрывное устройство, заложенное в канализационный люк. Пострадали два волонтера, которые везли гуманитарную помощь.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". ДНР.

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