Киев запустил чистки среди силовиков

В СИЗО сажают солдат и офицеров, которые отказываются воевать

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сегодня с третьей попытки все-таки смог покинуть страну и уехать в Европу - якобы в командировку. Отправиться за рубеж политику власти разрешили даже несмотря на то, что против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Тем, кто поддерживает военную риторику Киева, можно всё. Тогда как за малейшую критику людей бросают в следственный изолятор. Ни в чём не провинившихся простых граждан, а именно мужчин призывного возраста, предлагают выпускать за границу только за непомерную плату.

Петр Порошенко за выходные дважды пытался уехать из Украины. И каждый раз его разворачивали на границе. Прорваться в Европу удалось лишь с третьей попытки. Правда, перед этим бывшему президенту пришлось унижаться перед нынешним гарантом, буквально выпрашивая разрешения покинуть страну.

"На фоне внешней угрозы чрезвычайно важно сохранять единство и скоординированность наших усилий, избегать любых внутренних раздоров и совместно работать на всех возможных международных площадках, а особенно таких значимых, как "Европейская народная партия", - сказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Её съезд пройдет на днях в Роттердаме. И там Порошенко, как он объяснил, попробует убедить европейских партнеров в предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Но это официальная версия. По неофициальной экс-президент Украины едет в Нидерланды, чтобы обезопасить себя лично. На Украине он проходит по уголовному делу. Показания на него уже дал Виктор Медведчук. Так что над Порошенко нависла вполне реальная угроза ареста. Однако пока Зеленский не форсирует события, явно не получив на это добро из-за океана. А вот чистки среди силовиков идут. В СИЗО сажают солдат и офицеров, которые отказываются воевать. Туда же, по всей видимости, скоро отправится и бывший глава СБУ Харьковской области, которого президент Украины накануне уволил.

"Армия, полиция, администрация все работают на победу и делают это очень эффективно. Но этого нельзя сказать про местное управление СБУ. Я приехал, разобрался и уволил начальника по области за то, что не работал для защиты региона с первых дней войны, а думал только о себе", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Роман Дудин с этим категорически не согласен. Он считает, что его подставили региональные чиновники, пытаясь скрыть собственную слабость и предательство. И обещает бороться, подкрепив свою правоту видеозаписями, сделанными в первые дни специальной военной операции на Украине. Из них, говорит Дудин, Зеленский узнает много интересного.

Речь идёт про запись, которая, как выяснилось, стоила жизни четырём украинским боевикам. Зато президент доволен. Порадовать же его реальными победами Минобороны Украины по-прежнему не может. Вот и приходится выдумывать. Гораздо лучше у окружения Зеленского получается зарабатывать на этой войне. Скоро и от мобилизации откосить можно будет вполне официально. Советник главы МВД Украины предлагает брать за это деньги, выпуская из страны мужчин, у которых они есть. При этом, по словам того же советника главы МВД, многие украинцы, покинувшие страну, уже вернулись. Но теплым приём назвать никак нельзя. И в первую очередь это касается русскоговорящих граждан с востока Украины. В западных регионах к ним относятся с пренебрежением: оскорбляют, избивают и даже лишают гуманитарной помощи, которая им положена по закону. И таких примеров десятки, если не сотни. Так что все рассказы Зеленского о единой и неделимой Украине являются мифом. Как и заявления о бесконечных победах, контрнаступлениях и деблокаде портов, которую Киев, по заверению чиновников, планирует провести в ближайшее время.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"