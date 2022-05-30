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Губернатор Астраханской области: региону нужны нефтяники и газовики

18:53
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В области расположены ведущие российские энергетические компании

Соглашение о всестороннем развитии сотрудничества было сегодня подписано между Российским университетом нефти и газа имени Губкина и правительством Астраханской области в рамках "Открытого лектория".

В регионе расположены ведущие российские энергетические компании. Как подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин, нужны молодые специалисты: нефтяники и газовики. По словам ректора Губкинского университета Виктора Мартынова, выпускники могут реализовать свои проекты как в сфере разработки месторождений, так в транспортировке углеводородов. И готовы предложить технологии, направленные не только на импортозамещение, но и, как было заявлено, на "импортоопережение".

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