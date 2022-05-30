ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России создали экофонд по модели WWF

15:44
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В ближайшее время будет сформирован полный состав попечительского совета

С 3 июня начнет работу первый в России национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас", сообщили в пресс-службе.

Фонд "Круг добра" подвел итоги первого года работы
Мишустин рассказал о едином Фонде пенсионного и социального страхования

"Он объединит всех неравнодушных к природе - от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций", - также сказано в сообщении.

Уточняется, что работать "Компас" будет по схеме, схожей со схемой Всемирного фонда дикой природы WWF, - организация будет принимать благотворительные пожертвования и проводить конкурс грантов на экологические проекты.

В ближайшее время будет сформирован полный состав попечительского совета. В него планируют войти глава Росприроднадзора Светлана Радионова и председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Природа России
Природа России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.