В России создали экофонд по модели WWF

В ближайшее время будет сформирован полный состав попечительского совета

С 3 июня начнет работу первый в России национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас", сообщили в пресс-службе.

"Он объединит всех неравнодушных к природе - от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций", - также сказано в сообщении.

Уточняется, что работать "Компас" будет по схеме, схожей со схемой Всемирного фонда дикой природы WWF, - организация будет принимать благотворительные пожертвования и проводить конкурс грантов на экологические проекты.

В ближайшее время будет сформирован полный состав попечительского совета. В него планируют войти глава Росприроднадзора Светлана Радионова и председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин.

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