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Росгвардия уничтожила под Харьковом неразорвавшуюся кассету от "Точки-У"

16:00
  • понедельник
  • 30 мая 2022

О ракете военным рассказал местный житель

Как сообщила пресс-служба Росгвардии в понедельник, в Харьковской области военные ведомства обезвредили неразорвавшуюся кассету от тактического ракетного комплекса "Точка-У".

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Местный житель рассказал росгвардейцам о неразорвавшейся ракете на территории его домовладения. "При детальном осмотре боеприпаса было установлено, что это неразорвавшаяся кассета от ракеты "Точка-У", транспортировка которой для уничтожения в безопасном месте невозможна", - говорится в сообщении.

В итоге кассету уничтожила инженерно-разведывательная группа Росгвардии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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