Минобрнауки: возвращение к советской системе не подразумевается

Но важно учитывать весь накопленный предыдущий опыт

Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской.

"Речь не идет о возвращении к системе, которая там была, условно, 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет", - сказал замглавы ведомства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Минобрнауки предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет.

"Еще раз: ничего ломать через колено не будем, ни заставлять переписывать программы, планы и так далее, а спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами поддержана всеми", - подчеркнул замминистра.

Как также заметил Афанасьев, важно учитывать весь накопленный предыдущий опыт.

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