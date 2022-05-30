США не будут отправлять Украине достигающие России ракетные системы

Об этом заявил Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не будут поставлять Киеву ракетные системы, которые способны наносить удары по территории России. Об этом в понедельник пишет агентство Reuters.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

21 мая Байден подписал законопроект о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи на сумму 40 миллиардов долларов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача Западом Киеву вооружений, которые способны наносить удары по территории России, будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации.

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