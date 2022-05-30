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США не будут отправлять Украине достигающие России ракетные системы

16:43
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Об этом заявил Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не будут поставлять Киеву ракетные системы, которые способны наносить удары по территории России. Об этом в понедельник пишет агентство Reuters.

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Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

21 мая Байден подписал законопроект о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи на сумму 40 миллиардов долларов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача Западом Киеву вооружений, которые способны наносить удары по территории России, будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации.

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