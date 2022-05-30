Орбан заявил, что договоренности по нефтяному эмбарго нет

Ситуацию венгерский премьер назвал сложной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не достиг компромисса по нефтяному эмбарго против России.

"Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии", - добавил он (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил политик, речь идет об энергетике, что влечет серьезные риски.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Шестой пакет ограничений, который готовят в ЕС, предусматривает возможность отказа от российской нефти. Еврокомиссия предложила отсрочить нефтяное эмбарго по трубопроводу "Дружба", но запретить морские поставки.

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