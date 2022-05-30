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Дания отказалась платить за газ в рублях

16:46
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Компания ждет прекращения поставок

Датская энергетическая компания Orsted отказалась переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит оплачивать его в евро.

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"Существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в Orsted", — говорится в заявлении компании.

Датская компания подчеркнула, что прекращение поставок газа будет нарушением контракта. Если это все же произойдет, Дания будет закупать топливо на европейском рынке.

В апреле "Газпром" остановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой топлива рублями. С 21 мая российская компания также прекратила поставки финской Gasum из-за отказа оплачивать газ в рублях.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, в соответствии с которым оплата российского газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В "Газпромбанке" для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому".

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