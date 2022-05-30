Шольц призвал ЕС сообща действовать против России

Союз пока не может договориться о шестом пакете санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе, что ЕС должен действовать сообща против российской агрессии.

"Если принимается решение действовать сообща, нужно принимать во внимание особую ситуацию в отдельных странах. Мы делали это раньше, будем делать это в будущем", - добавил Шольц, говоря о возможном эмбарго на нефть из России (цитата по РИА "Новости").

По словам немецкого канцлера, рано или поздно консенсус будет достигнут.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"