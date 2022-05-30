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Путин и Эрдоган обсудили Украину по телефону

17:26
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Эрдоган предложил организовать встречу в Стамбуле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, пишет РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию российского лидера.

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Уточняется, что Эрдоган предложил Путину организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН.

Кроме того, стало известно, что Турция готова принять участие в возможном наблюдательном механизме на Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения об этом.

Затрагивались и другие темы. В частности, Эрдоган сообщил Путину о необходимости обеспечить безопасность территорий на севере Сирии, откуда продолжаются нападения против Турции.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции. Турция от ограничений воздерживается.

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