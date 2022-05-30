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Путин выразил Болсонару соболезнования из-за последствий бразильских ливней

18:00
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Погибли по меньшей мере 35 человек

Президент России Владимир Путин направил бразильскому коллеге Жаиру Болсонару телеграмму с соболезнованиями.

Как стало известно ранее, в результате ливней в крупной городской агломерации Ресифи в штате Пернамбуку на востоке Бразилии погибли по меньшей мере 35 человек.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах вашей страны", - написал российский лидер.

Он добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии.

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