Путин выразил Болсонару соболезнования из-за последствий бразильских ливней

Погибли по меньшей мере 35 человек

Президент России Владимир Путин направил бразильскому коллеге Жаиру Болсонару телеграмму с соболезнованиями.

Как стало известно ранее, в результате ливней в крупной городской агломерации Ресифи в штате Пернамбуку на востоке Бразилии погибли по меньшей мере 35 человек.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах вашей страны", - написал российский лидер.

Он добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии.

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