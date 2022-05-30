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Румыния не справляется с потоком зерна с Украины

18:34
  • понедельник
  • 30 мая 2022

На конец мая экспортировано 240 тысяч тонн

Пока Брюссель и Вашингтон бьют тревогу о надвигающемся глобальном голоде, Румыния не справляется с потоком зерна, которое вывозят с Украины. Хотя, как сообщают французские СМИ, на конец мая экспортировано всего лишь 240 тысяч тонн из запланированных 12 миллионов.

Значительная часть грузов прибывает в румынский порт Констанца. Трафик там вырос на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. И местная администрация опасается, что мощностей гавани не хватит. Чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, уже запланировано строительство дополнительных погрузочных площадок и железнодорожных веток. Работы должны начаться уже в июне. Власти страны выделили на эти цели 40 миллионов евро.

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