Румыния не справляется с потоком зерна с Украины

На конец мая экспортировано 240 тысяч тонн

Пока Брюссель и Вашингтон бьют тревогу о надвигающемся глобальном голоде, Румыния не справляется с потоком зерна, которое вывозят с Украины. Хотя, как сообщают французские СМИ, на конец мая экспортировано всего лишь 240 тысяч тонн из запланированных 12 миллионов.

Значительная часть грузов прибывает в румынский порт Констанца. Трафик там вырос на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. И местная администрация опасается, что мощностей гавани не хватит. Чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, уже запланировано строительство дополнительных погрузочных площадок и железнодорожных веток. Работы должны начаться уже в июне. Власти страны выделили на эти цели 40 миллионов евро.

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