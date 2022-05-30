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Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Эрдоганом

18:56
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Россия готова содействовать вывозу зерна из украинских портов

Пресс-служба Кремля раскрыла подробности состоявшегося в понедельник разговора между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях. Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что проблемы на мировом рынке продовольствия возникли из-за недальновидной финансово-экономической политики Запада. Как при этом указал глава государства, в случае снятия соответствующих ограничений Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по теме двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, констатировав рост взаимного товарооборота.

Обсуждались и вопросы региональной политики, добавили в Кремле.

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