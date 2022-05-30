Рогозин рассказал о запуске российского аппарата на Луну

Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз отправил в 1976 году

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал срок запуска лунной миссии "Луна-25".

"Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск Луна-25", - сказал он.

Ранее Рогозин говорил, что из испытаний осталось только повторение теста допплеровского приемника.

"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к естественному спутнику Земли. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз отправил в 1976 году.

По нынешним планам, аппарат совершит посадку в районе южного полюса и проведет серию экспериментов.

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