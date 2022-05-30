Рогозин рассказал о запуске российского аппарата на Луну

Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз отправил в 1976 году
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал срок запуска лунной миссии "Луна-25".
"Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск Луна-25", - сказал он.
Ранее Рогозин говорил, что из испытаний осталось только повторение теста допплеровского приемника.
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к естественному спутнику Земли. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз отправил в 1976 году.
По нынешним планам, аппарат совершит посадку в районе южного полюса и проведет серию экспериментов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"