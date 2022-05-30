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Россия выходит из культурного меморандума с США

19:12
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Документ был подписан в 1998 году

Как следует из распоряжения правительства, на которое ссылается РИА "Новости", кабмин согласился с идеей Министерства иностранных дел о прекращении меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ.

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"МИД России уведомить американскую сторону о принятом решении", - сказано также в документе.

Меморандум был подписан в Москве 2 сентября 1998 года. Речь в нем шла, в частности, о сотрудничестве в распространении учебников, книг и фильмов, организации театральных постановок, поощрении изучения русского и английского языков.

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