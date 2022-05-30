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Абрамович завершил сделку по продаже "Челси"

19:34
  • понедельник
  • 30 мая 2022

О решении продать клуб бизнесмен объявил 2 марта

Лондонский футбольный клуб "Челси" официально перешел под контроль консорциума инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли, сообщила пресс-служба команды.

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"Роман Абрамович завершил продажу футбольного клуба "Челси" и связанных с ним компаний группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли и компанией Clearlake Capital", - сказано в тексте.

Абрамович объявил о решении продать клуб 2 марта. Прежде британские власти ввели против бизнесмена санкции. Правительство Великобритании получило контроль над сделкой.

Владельцем "Челси" Абрамович стал в 2003 году. За этот период клуб пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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