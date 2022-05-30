Украина запретит российскую музыку

Депутаты Рады предложили объявить вне закона её публичное исполнение

Депутаты украинской партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки.

"Запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное воспроизведение фонограмм, видео и музыкальных клипов, которые содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом, осуществлённое певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином [России]", — говорится в пояснительной записке (цитата по РБК).

Исключение сделают для исполнителей, которые сейчас или на момент смерти были гражданами Украины (или не имели гражданства).

Авторы законопроекта также предлагают составить перечень российских исполнителей, которые "не поддерживают агрессию против Украины".

Ранее Украина ввела санкции против российских певцов и актеров. В список попали Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дмитрий Харатьян, Владимир Машков, Марат Башаров, Никита Михалков и другие знаменитости.

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