ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Херсонская область из-за обстрелов ВСУ осталась без связи

20:14
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Власти региона обратились к России с просьбой о помощи

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что 30 мая украинские обстрелы фактически отключили Херсонскую область от сотовой связи и интернета.

Херсонская область начала поставлять зерно в Россию
В Херсоне опровергли данные об успешном контрнаступлении ВСУ

"Из-за террористических украинских обстрелов произошла масштабная авария на магистральной сети. В результате основные узлы связи были разрушены, произошло глобальное отключение мобильных операторов", - уточнил Стремоусов в Telegram.

По его словам, без связи оказались более 500 тысяч человек.

Власти региона обратились к России с просьбой использовать российские телекоммуникационные компании для восстановления связи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мобильное приложение
Мобильное приложение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.