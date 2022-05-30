Херсонская область из-за обстрелов ВСУ осталась без связи

Власти региона обратились к России с просьбой о помощи

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что 30 мая украинские обстрелы фактически отключили Херсонскую область от сотовой связи и интернета.

"Из-за террористических украинских обстрелов произошла масштабная авария на магистральной сети. В результате основные узлы связи были разрушены, произошло глобальное отключение мобильных операторов", - уточнил Стремоусов в Telegram.

По его словам, без связи оказались более 500 тысяч человек.

Власти региона обратились к России с просьбой использовать российские телекоммуникационные компании для восстановления связи.

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