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Путин упростил получение гражданства для украинских сирот

20:20
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Действие указа распространяется на детей, которые остались без попечения родителей, и недееспособных людей

Президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для недееспособных людей и сирот с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на портале правовой информации.

Подать заявление могут опекуны и попечители сирот, которые являются гражданами России, ДНР, ЛНР или Украины. Обратиться с заявлениями могут также руководители организаций для сирот и учреждений, оказывающих образовательные, медицинские и социальные услуги. В указе отмечается, что такие организации должны находиться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины.

25 мая Путин упростил получение гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

27 января губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 720 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство по упрощенной процедуре.

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