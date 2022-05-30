Пленный: морпехи ВСУ пробрались на "Азовсталь" с символом Z на танке

Сергей Волынский рассказал, что происходило на осажденном заводе

Новые подробности сдачи в плен боевиков, заблокированных российскими войсками в Мариуполе на комбинате "Азовсталь", рассказал бывший командир украинских морпехов Сергей Волынский. Он известен как автор скандального послания Папе Римскому с просьбой вызволить тех, кто укрывался в подвалах предприятия. Также во время осады Волынский регулярно публиковал в Сети видеоролики, в которых называл сложивших оружие товарищей предателями. В кадре он регулярно появлялся на пару с главарём боевиков националистической группировки "Азов", а теперь пытается максимально дистанцироваться от подобных связей.

Это, конечно, совсем не такой звездный час, на который рассчитывал один из самых медийных сидельцев "Азовстали", зато в тепле и живой. И даже тюремная еда пошла Сергею Волынскому на пользу. Явно прибавил в весе. Националист с позывным "Волына" уже давно перешел на русский язык. Еще когда записывал из катакомб слезливые обращения к мировой общественности. Теперь, находясь в плену, жалуется на главарей "Азова".

"Мы попали в так называемую продовольственную зависимость. То есть мы были обеспечены только за счет подразделений "Азова". И едой, и водой. Они давали нам столько, сколько считали нужным. Плохо питались, очень плохо питались. Не хватало даже для того, чтобы просуществовать, не говоря уже о том, чтобы выносить тяжелые физические нагрузки", - сказал Сергей Волынский, военнопленный.

А ведь он сам в апреле после уничтожения командующего 36-й отдельной бригады морской пехоты на заводе "Ильича" взял руководство остатками морпехов на себя и повел их на "Азовсталь". Прикрывались новым символом российской победы - буквой Z. Нацисты его ненавидят. Но, видимо, очень хотелось жить.

"Со мной пошло около 200 ребят. В основном, это были ребята из батальона морской пехоты. Подготовились, нанесли опознавательные знаки на технику. Для того, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могут встретиться нам по пути", - рассказал Волынский.

А еще, видимо, чтобы совершать преступления против мирных жителей и обвинить потом в них русских. "Волыне" к этому не привыкать. Начиная с 2014 года, он добровольно принимал участие в так называемой АТО, которая стала карательной операцией, в том числе против детей Донбасса. Так же добровольно Сергей Волынский повел остатки батальона в катакомбы промзоны и еще в середине апреля постил радостные ролики о соединении с нацистами "Азова". На просторы интернета выходило их совместное творчество. Вариации на тему: герои не сдаются. В исполнении дуэта: "Волына" и "Редис". Именно таким овощем прикинулся командир азовцев Денис Прокопенко.

Буквально через неделю из тьмы подземелий "Азовстали" в мир полились совсем другие послания. В виде крокодиловых слез. К кому только не обращался некогда бравый морпех "Волына": к Владимиру Зеленскому и Джо Байдену, Реджепу Тайипу Эрдогану и Борису Джонсону. Даже к Папе Римскому. Взывал и на английском, и на украинском, и на русском.

"Ничего не оставалось. Оставались остатки боеприпасов, стрелковое оружие. Были очень большие сложности с водой, продовольствием. Моральное состояние солдат, много погибших. У российской армии было превосходство", - рассказал Волынский.

Сначала "Волына" молил об эвакуации. Потом попытался завернуть то, что сам же ранее называл позором, в красивую лингвистическую обертку - вспомнил слово "экстракшн".

В плен сдались все нацисты, засевшие на "Азовстали". Сейчас их допрашивают, чтобы установить степень ответственности каждого в расправах над мирными жителями и обстрелах жилых кварталов.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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