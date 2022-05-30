Медведев предложил упростить въезд в Россию для критиков Шольца

В качестве ответной меры на действия Берлина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram информацию о том, что Германия упрощает въезд "российским критикам спецоперации на Украине".

По словам зампреда Совбеза, можно сделать два вывода.

"Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах", - написал Медведев.

Он добавил, что, возможно, стоит подумать "о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только" против канцлера ФРГ Олафа Шольца и других европейских лидеров.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"