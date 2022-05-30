"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды

GasTerra ранее отказалась платить за топливо в рублях

"Газпром" остановит прокачку газа в Нидерланды после того, как ранее сегодня местная энергетическая компания GasTerra отказалась платить за российский газ в рублях.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газтерра" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газтерра" о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", — сообщила пресс-служба "Газпрома" (цитата по РИА Новости).

Ранее в понедельник другая европейская энергетическая компания — датская Orsted — также отказалась платить за газ рублями.

За апрель и май "Газпром" остановил поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию.

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