Новая глава МИД Франции заявила о необходимости диалога с Россией

Стороны могут работать вместе по конкретным вопросам

Новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила в интервью каналу LCI, что считает необходимым сохранять диалог с Россией.

"Этот канал диалога не только полезен, но и, без сомнения, необходим, чтобы иметь возможность передавать нашу позицию и работать вместе по конкретным вопросам", - сказала дипломат.

В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели с российским лидером Владимиром Путиным телефонные переговоры. Путин разъяснил собеседникам реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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