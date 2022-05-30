ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новая глава МИД Франции заявила о необходимости диалога с Россией

21:04
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Стороны могут работать вместе по конкретным вопросам

Новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила в интервью каналу LCI, что считает необходимым сохранять диалог с Россией.

Россия высылает 34 французских дипломатов
Назначены новые главы Минобороны и МИД Франции

"Этот канал диалога не только полезен, но и, без сомнения, необходим, чтобы иметь возможность передавать нашу позицию и работать вместе по конкретным вопросам", - сказала дипломат.

В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели с российским лидером Владимиром Путиным телефонные переговоры. Путин разъяснил собеседникам реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Катрин Колонна
Катрин Колонна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.