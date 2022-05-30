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Британские власти дали рекомендации по борьбе с оспой обезьян

21:27
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Контактировавшим с носителем вируса следует уйти на самоизоляцию

Агентство здравоохранения Великобритании опубликовало рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян.

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Так, заболевшим следует избегать контактов с другими людьми до тех пор, пока у них не вылечится сыпь. Тем же, кто контактировал с носителем вируса, следует уйти на самоизоляцию на срок до 21 дня.

Есть и рекомендации более интимного характера. В частности, заразившимся не следует заниматься сексом на ранних стадиях болезни. Важны и стандартные методы вроде регулярной чистки одежды и постельного белья.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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